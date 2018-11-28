Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста

Бывшая звезда АПЛ теперь будет работать помощником главного тренера национальной сборной.

Звёзды английского футбола нулевых один за другим завершают игровые карьеры и становятся тренерами. Вместо футболок галстуки уже примерили на себя Стивен Джеррард, Тьерри Анри и Фрэнк Лэмпард, теперь к англичанам и французу присоединился и ирландец Робби Кин. В своё время он зажигал в "Тоттенхэме", но в 38 лет решил повесить бутсы на гвоздь и стать тренером.

— После 23 замечательных лет я объявляю о завершении карьеры футболиста. От "Крумлин Юнайтед" до Милана, Лондона и Лос-Анджелеса, я и представить не мог, что моя футбольная карьера так сложится. Это превзошло все ожидания, которые были у меня, одержимого футболом мальчика, выросшего в Дублине, — цитирует Кина Би-би-си.

Теперь Кин будет работать помощником главного тренера сборной Ирландии.

Будучи игроком, ирландец провёл за национальную команду 146 матчей и забил 68 голов, став рекордсменом по обоим показателям.

В клубной карьере Кина отдельной строкой стоит лондонский "Тоттенхэм", где он провёл восемь сезонов. Также ирландец играл за "Лидс Юнайтед", "Интернационале", "Ливерпуль" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Последней командой в карьере нападающего стал индийский "Атлетико".