По Кононову не скучают. "Арсенал" в гостях победил "Оренбург" в Кубке России

В первом матче четвертьфинального противостояния туляки в гостях практически решили вопрос о выходе в полуфинал, выиграв 4:2.

Согласно новым правилам, начиная с четвертьфиналов игры Кубка России проходят дома и в гостях — но туляки создали перед домашним приёмом соперника такой задел, что упустить своё будет сложно.

Как ни удивительно, на морозном поле две не самые звёздные команды Премьер-лиги показали прекрасный футбол. Моменты возникали каждые пять-семь минут у каждых ворот, но у подопечных Игоря Черевченко с самого начала пошло лучше. Особенно феерил Кангва, который за 20 минут отличился дважды. Сначала он успел на добивании после удара Комбарова, затем вовремя замкнул передачу вразрез от Ткачёва.

"Оренбург" отыграл один мяч перед перерывом благодаря угловому — очень удачно "кивнул" по мячу Бегич, пробив точно от земли в угол.

Во втором тайме уральцы с новыми силами побежали отыгрываться, снова были близки к голу, но получили третий мяч в свои ворота. И опять неудачно сработал вратарь хозяев Руденко, не удержав мяч в руках. Теперь на подбор первым добежал Комбаров — 1:3.

Тренер "Оренбурга" Владимир Федотов вмешивался в игру ещё до третьего пропущенного гола, выпустив Чиркина и Деспотовича, именно они организовали новую попытку камбэка, вместе разыграв мяч накоротке в штрафной. Удар серба был неберущимся — 2:3.

И, когда казалось, что уральцы вот-вот додавят соперника, тульская пружина разжалась — на 95-й минуте (при четырёх добавленных) Джорджевич добил оренбуржцев ударом в пустые ворота из вратарской.

4:2 — и почти гарантированно "Арсенал" в полуфинале встретится со "Спартаком" Кононова или "Уралом".

Кубок России. 1/4 финала

"Оренбург" — "Арсенал" — 2:4 (1:2)

Голы: Кангва, 7 (0:1), 21 (0:2). Бегич, 41 (1:2). Комбаров, 62 (1:3). Деспотович, 79 (2:3). Джорджевич, 90+5 (2:4)