Ещё не всё потеряно! "Локомотив" наконец-то выиграл в Лиге чемпионов

Железнодорожники набрали три очка за победу и сохранили шансы на выход в Лигу Европы.

Болельщики "Локомотива" ждали возвращения Лиги чемпионов в Черкизово долгих 15 лет, однако оно получилось не таким, как хотелось фанатам красно-зелёных. Их любимый клуб проиграл четыре матча из четырёх и лишился шансов на выход в плей-офф. Самое обидное в том, что по игре "Локо" не был настолько хуже конкурентов: в отдельные моменты команде Юрия Сёмина объективно не везло.

Началось это невезение с матча в Турции, где "Локомотив" уступил со счётом 0:3 абсолютно не по игре. Поединок оставил ощущение, что играли две равные команды и в Москве всё может сложиться по диаметрально противоположному сценарию. Однако думать, что к тому моменту "Локо" уже не будет бороться за выход в плей-офф, конечно, не хотелось.

Но так и вышло. Перед пятым матчем группового этапа "Локомотив" потерял все шансы выйти из группы, однако всё ещё можно было побороться за третье место, дающее право играть в Лиге Европы, с тем самым "Галатасараем". И москвичи были не намерены упускать очередную возможность: лигочемпионскую кампанию "Локо" можно обозначить названием романа Оноре де Бальзака "Утраченные иллюзии".

Московская встреча "Локомотива" и "Галатасарая" началась так же, как и встреча в Стамбуле: гости были явно смущены, а хозяева летели вперёд с первых минут. Однако если туркам дома больше помогал родной стадион, то за железнодорожников сыграла погода: "Галатасарай" из комфортных +15 прилетел в московские –10. Команда Сёмина давила и едва не забила быстрый гол: Фёдор Смолов эффектно уложил на газон защитника, но переиграть вратаря не смог.

Затем головой бил Крыховяк, были моменты у братьев Миранчуков, но забить никак не удавалось. Но раз "Локомотив" не может — "Галатасарай" поможет! После удара всё того же Гжегожа Крыховяка на 43-й минуте мяч угодил в колено защитника, а от него — в ворота. Здесь даже Давид де Хеа среагировать бы не успел, не то что Фернандо Муслера — 1:0.

Пока замёрзшие турки пытались отогреться в перерыве горячим чаем, "Локомотив" даже и не думал сбавлять обороты, собираясь и дальше активно давить смущённых гостей. И уже в самом начале второго тайма железнодорожникам удалось забить второй! После отличного отбора в центре поля мяч пришёл в штрафную площадь к Фёдору Смолову, который снова разобрался с защитником и на этот раз не стал бить сам, а выкатил мяч на Владислава Игнатьева, который остался совершенно один перед воротами и переиграл Муслеру — 2:0.

"Локомотив", понимая, что даже такой победы может не хватить для выхода в Лигу Европы, продолжать идти вперёд. Если по итогам группового этапа у железнодорожников будет равное количество очков с "Галатасараем", то нужно будет смотреть на личные встречи. Учитывая 0:3 в Турции, важно было забить третий и в Москве. И у "Локо" были все шансы для этого. Однако взятие ворот всё тем же Смоловым судья отменил из-за сомнительного офсайда, а Антон Миранчук в перспективной ситуации не успел должным образом среагировать на отскок и грамотно распорядиться мячом.

Однако, даже несмотря на то что третий гол забить так и не удалось, "Локомотив" всё же решил одну задачу, которая ему в этой Лиге чемпионов никак не хотела даваться, — победил. Ещё и всухую — такое последний раз случалось в 2003-м году в игре с "Интером". Однако сейчас, 15 лет спустя, эмоции у болельщиков не менее радостные, хотя и соперник не такой грозный, и турнирная ситуация менее радужная. Главное, что "Локомотив" наконец-то поехал. А значит, остановить его будет очень трудно. Шансы на Лигу Европы ещё есть.

Лига чемпионов, 5-й тур.

Группа D.

"Локомотив" — "Галатасарай" — 2:0.

Голы: Крыховяк 43' (1:0), Игнатьев 54' (2:0).

Турнирная ситуация: