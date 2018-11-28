Головин не блеснул. "Атлетико" раскатал "Монако" в ЛЧ

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Головин не блеснул. "Атлетико" раскатал "Монако" в ЛЧ

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Фото:© Twitter/Atlético de Madrid

В главном клубном турнире Старого света у монегасков всего одно очков в пяти матчах.

Клуб Александра Головина продолжает серию невразумительных выступлений в этом сезоне. "Монако" просто в ужасной форме: у команды всего две победы за сезон, а с россиянином в составе — вовсе одна. Чуда не случилось и в матче Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Матрасники дома уверенно выиграли со счётом 2:0, особенно стильным получился второй мяч: Корреа в чужой штрафной эффектно качнул защитника и отдал пас на Гризманна, который эстетским ударом внешней стороной стопы установил на табло окончательный счёт.

Ещё один гол в игре забил Коке. У "Монако" тоже были шансы отличиться, однако экс-нападающий "Атлетико" Фалькао не сумел забить бывшему клубу, не реализовав пенальти.

Мадридцы временно взобрались на первую строчку в группе, а "Монако" остался на последней. Головин, который в матче с "Атлетико" был заменён после часа игры, не сможет рассчитывать даже на Лигу Европы.

<p>Скриншот с сайта <a href="https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

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