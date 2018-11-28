Не стой, паровоз! Что нужно "Локо" для выхода в Лигу Европы?

Победа над турецким "Галатасараем" обозначила перед железнодорожниками конкретный расклад.

Для "Локомотива" в этой Лиге чемпионов потеряно всё, кроме шансов выйти в турнир рангом пониже — Лигу Европы. Для этого команде Юрия Сёмина необходимо занимать в своей группе третье место. Пока железнодорожники всё ещё на последнем — четвёртом, но последний тур может всё изменить. Что для этого нужно?

№ 1. Победить "Шальке" в гостях

Хотелось бы, чтобы между первой и второй победами "Локомотива" в этой Лиге чемпионов перерыв был как можно короче. Собственно, иначе никак: выездной матч против немецкого "Шальке" пройдёт под девизом "сейчас или никогда". "Локомотив" победил "Галатасарай", но не так крупно, как ему же проиграл. А именно личные встречи станут главным фактором при равенстве очков.

Что это значит? Если "Локо" сыграет вничью, а турки уступят — то москвичи сравняются со стамбульцами по очкам, но будут уступать по личным встречам, а значит, не пройдут в Лигу Европы, оставшись на последнем месте. Поэтому шанс один — побеждать и набирать ещё три очка.

№ 2. Ждать осечки "Галатасарая"

Но даже победа в последнем туре не гарантирует "Локомотиву" третьего места. Всё будет зависеть от игры в Стамбуле, где "Галатасарай" примет "Порту" в последнем туре. Португальцы (как и "Шальке", кстати) уже оформили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а потому никаких турнирных задач им решать не нужно.

Тем сложнее для "Локо": москвичам нужно, чтобы "Галатасарай" не выиграл, то есть сыграл вничью или проиграл. При этом вся надежда на немотивированный "Порту", который даже в расслабленном состоянии способен обыграть кого угодно.

Хватит одного условия или нужны оба?

Одно из этих двух событий не выведет "Локомотив" в Лигу Европы, нужно именно комбо. В таком случае "Локомотив" наберёт шесть очков, а у "Галатасарая" будет четыре или пять, и команды поменяются местами в таблице.

Когда всё решится?

Решающий для "Локомотива" матч пройдёт 11 декабря на "Фельтинс-арене" в немецком городе Гензелькирхене. Принимать москвичей будет местный "Шальке", который вырвал победу в московском матче на последних минутах, а сейчас уже оформил выход в плей-офф.

Параллельно будет проходить матч "Порту" и "Галатасарая" в Стамбуле. Только собственная победа и неудача турков (поражение или ничья) выведут "Локомотив" в Лигу Европы, где в прошлом сезоне железнодорожники добрались до 1/8 финала.