Сёмин: Мы забили "Галатасараю" третий гол, не знаю насчёт офсайда

Главный тренер московского "Локомотива" выразил сомнение по поводу отменённого мяча его команды.

Главным моментом победного матча с "Галатасараем" для "Локомотива" может стать третий гол, который арбитры отменили из-за офсайда. Главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин не уверен, что взятие ворот не было засчитано по делу.

— Мы старались забить третий мяч. И забили, но не знаю, был там офсайд или нет, всё на грани было. Мы бежали вперед, хотели ещё забить, но надо было и обороняться. Ни в коем случае нельзя играть сломя голову. Пытаясь забить третий гол, можно пропустить два, ведь это Лига чемпионов, против нас играла хорошая команда, — заявил Юрий Сёмин после матча.

В случае если бы мяч был засчитан, москвичи сравнялись бы со стамбульцами по показателям в личных встречах, тогда на первый план при прочих равных вышла бы разница голов. Сейчас у "Локомотива" минус семь, а у "Галатасарая" минус два. Гол Фёдора Смолова исправил бы эту ситуацию перед последним матчем на 6:3. В таком случае "Локо" смог бы рассчитывать на выход в Лигу Европы даже при ничьей с "Шальке" и крупном поражении "Галатасарая". Однако нынешний расклад оставляет железнодорожникам только один шанс — побеждать.

Напомним, что матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу железнодорожников. Это первая победа "красно-зелёных" в этом розыгрыше Лиги чемпионов. У москвичей ещё есть шанс выйти в Лигу Европы.

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