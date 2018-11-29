"Лига нам не помогла". Тренер "Локо" обвинил РПЛ в провале команды в ЛЧ

По словам Юрия Сёмина, руководство российского чемпионата не откликалось на просьбы железнодорожников скорректировать календарь.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин на пресс-конференции после матча с "Галатасараем" (2:0) отдельно остановился на безучастности Российской премьер-лиги в вопросах изменения дат конкретных матчей, которые помогли бы железнодорожникам лучше подготовиться к играм Лиги чемпионов.

— Хотел бы заострить внимание на том, что лига не сделала ничего, чтобы мы могли получать очки в ЛЧ. Ни в одном моменте не помогли нам в том, что касается календаря. В этой ситуации было сложно выйти из группы, — заявил Сёмин.

Ранее Сёмин поставил под сомнение офсайд, который мог бы помочь "Локо" сравняться с "Галатасараем" по всем показателям и облегчить борьбу за путёвку в Лигу Европы.

Напомним, что матч между "Локомотивом" и "Галатасараем" в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу железнодорожников. Это первая победа "красно-зелёных" в этом розыгрыше Лиги чемпионов. У москвичей ещё есть шанс выйти в Лигу Европы.

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