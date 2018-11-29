Вспомнили Павлюченко. "Тоттенхэм" временно спасся от позора в Лиге чемпионов

Благодаря голу Кристиана Эриксена лондонская команда с минимальным счётом победила дома миланский "Интер".

У "Тоттенхэма" дела в этой Лиге чемпионов идут не очень хорошо, однако лондонская команда отказывается заранее хоронить свои шансы. В игре с "Интером" англичане долгое время стучались в закрытые миланские ворота, однако в конце концов всё же сумели их распечатать после размашистой атаки.

#thfc WE'RE STILL ALIVE!



What a run by Moussa Sissoko, and what a goal from Christian Eriksen.



COME ON YOU SPURS! #COYS pic.twitter.com/DKsGLWC8wl — James McCarthy (@JMcCarthyLIVE) 28 ноября 2018 г.

Единственный гол забил датчанин Кристиан Эриксен, который вышел на поле уже по ходу матча. Последним игроком "шпор", которому удавалось подобное в ЛЧ, был не кто иной, как Роман Павлюченко, который забил всё тому же миланскому "Интеру" ровно восемь лет назад — в декабре 2010 года. "Тоттенхэм" тогда победил со счётом 3:1.

Christian Eriksen's becomes the 1st Tottenham substitute to score in the #UCL since Roman Pavlyuchenko also netted against Inter Milan back in November 2010 ⚽️ pic.twitter.com/ebR2tmYzxn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 ноября 2018 г.

Минимальная победа позволила "Тоттенхэму" продлить интригу в группе до последнего тура. За вторую путёвку в плей-офф лондонцы намерены поспорить с "Интером". Вот только в последнем туре англичанам будет противостоять хоть и не мотивированная, но "Барселона", а итальянцы будут сражаться с ПСВ. Кто лучше проведёт свой матч, тот и выйдет из группы.

Если "Тоттенхэм" всё же не сможет выбраться в плей-офф, то случится максимально неловкая ситуация. Клуб в официальной рекламной кампании нового стадиона обещал, что это будет единственная арена в Лондоне, где можно будет посмотреть Лигу чемпионов, но спортивное сооружение пока не открыли, а следующий матч в ЛЧ для "шпор" может стать последним.