Фигурист Ханю снялся с финала Гран-при из-за травмы, полученной в Москве

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Фигурист Ханю снялся с финала Гран-при из-за травмы, полученной в Москве

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф 

Рекордсмен из Японии получил сразу несколько травм ещё на российском этапе Гран-при.

Японский фигурист Юдзуру Ханю снялся с финала Гран-при. Он не успел восстановиться от полученных травм на московском этапе турнира. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания Японии.

Напомним, что Ханю на тренировке перед произвольной программой получил травму. Как оказалось позже, у него были диагностированы повреждения связок, сухожилия и малоберцовой кости. Несмотря на это, он смог победить в Москве, но уже на церемонию награждения пришёл на костылях.

Финал Гран-при состоится в Ванкувере с 6 по 9 декабря. От России выступит Сергей Воронов.

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