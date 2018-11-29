"За всю карьеру падала меньше, чем он за 90 минут". Туктамышева высмеяла Неймара

Российская фигуристка на своей странице в "Твиттере" опубликовала пост, где посмеялась над бразильским футболистом.

Фигуристка Елизавета Туктамышева в своей социальной сети потроллила футболиста ПСЖ Неймара, который в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" в очередной раз упал после столкновения с противником.

— За всю карьеру я падала на лёд меньше, чем Неймар за 90 минут игры, — написала участница финала Гран-при этого года.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 28 ноября 2018 г.

Отметим, матч Лиги чемпионов ПСЖ — "Ливерпуль" завершился со счётом 2:1 в пользу французов.

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