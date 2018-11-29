"Не вижу смысла". Аршавин выступил против бразильцев в сборной

Футболист Андрей Аршавин считает, что в сборной России не должно быть натурализованных игроков. Видео с его словами появилось в "Твиттере".
— Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты, а когда там играют бразильцы — я не вижу в этом смысла, — сказал герой Евро-2008.
Аршавин - о натурализации:— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 29 ноября 2018 г.
- Я против. За сборную России должны играть российские футболисты. А когда там играют бразильцы - я не вижу в этом смысла pic.twitter.com/VhRm4Rciuv
Ранее против натурализации выступил и Роман Павлюченко.
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