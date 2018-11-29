"Не вижу смысла". Аршавин выступил против бразильцев в сборной

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"Не вижу смысла". Аршавин выступил против бразильцев в сборной

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин 

Известный игрок во время "Урока футбола" в одной из петербургских школ высказал своё мнение о натурализации в национальной команде.

Футболист Андрей Аршавин считает, что в сборной России не должно быть натурализованных игроков. Видео с его словами появилось в "Твиттере".

— Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты, а когда там играют бразильцы — я не вижу в этом смысла, — сказал герой Евро-2008.

Ранее против натурализации выступил и Роман Павлюченко.

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