"Не вижу смысла". Аршавин выступил против бразильцев в сборной

Известный игрок во время "Урока футбола" в одной из петербургских школ высказал своё мнение о натурализации в национальной команде.

Футболист Андрей Аршавин считает, что в сборной России не должно быть натурализованных игроков. Видео с его словами появилось в "Твиттере".

— Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты, а когда там играют бразильцы — я не вижу в этом смысла, — сказал герой Евро-2008.

Аршавин - о натурализации:



- Я против. За сборную России должны играть российские футболисты. А когда там играют бразильцы - я не вижу в этом смысла pic.twitter.com/VhRm4Rciuv — Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 29 ноября 2018 г.

Ранее против натурализации выступил и Роман Павлюченко.