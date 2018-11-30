"Скоро терпение кончится у всех". Клуб, идущий в РПЛ, на грани банкротства

В нынешнем сезоне российский футбол то и дело сотрясают истории про сложное финансовое положение многих команд. Угрожающая ситуация и в клубах, которые находятся в Премьер-лиге или на подступах к ней. Так, в "Томи", которая реально претендует на выход в элиту, несколько месяцев не платят зарплату, а бутсы покупают на "Авито". Лайф поговорил с нападающим клуба Исламом Тлуповым о ситуации.

Летом мы недосчитались "Амкара" и "Тосно", весь первый круг были сомнения в способности махачкалинского "Анжи" выжить. Денег в российском футболе, который в регионах зависит от местных администраций, всё меньше, и не всем хватает средств расплатиться с долгами. В таком случае самая эффективная мера экономии — откат во вторую лигу или на любительский уровень. Лайф уже писал о прошедшем по этому пути действующем обладателе Кубка России "Тосно", который, правда, сейчас начал снова собираться с силами и хочет вернуться наверх.

"С Погребняком на связи". Обладатель Кубка "Тосно" воскрес и снова рвётся наверх

Ещё один пример — "Томь", долгие годы выступавшая в Премьер-лиге. В клубе несколько месяцев не платят зарплату, при этом сибиряки умудряются идти на втором месте в Футбольной национальной лиге, которое даёт путёвку в высший дивизион по спортивному принципу. Однако финансовая ситуация ставит эту перспективу под серьёзное сомнение.

Форвард клуба Ислам Тлупов согласился рассказать Лайфу о состоянии дел в команде и при этом удивительным образом остаётся оптимистом, который верит в положительное разрешение ситуации.

— Ислам, первая часть сезона завершена, как ваши ощущения?

— Мы идём на втором месте в таблице, в нынешних условиях это очень сильный результат. Вернули на трибуны болельщиков. Сейчас вот отпуск, только приехал домой в Нальчик, увидел родных, близких, соскучился сильно. Полегче стало.

— Как вы заставляете себя работать в такой ситуации?

— Есть люди, которым сложнее, чем мне. У многих дети, семьи, у меня вот другая ситуация. На себя я особо не трачу, мне не так трудно. И у нас очень хороший коллектив, тренерский штаб. Это, наверное, одна из лучших команд в моей карьере в этом смысле, здесь я чувствую себя комфортно, почти не почувствовал отсутствия денег.

— Неужели не было желания сбавить обороты на тренировках? Не лень выкладываться на полную?

— А у меня мышечная травма с середины сезона, так что на полную тренироваться и не получалось. (Смеётся.) Но в рамках возможного работал так, как мог. Тренер, разумеется, знал о ситуации, и меня берегли в какой-то мере, мог "порваться".

— И при всём этом вы реально претендуете на выход в Премьер-лигу. Сами не удивляетесь?

— Почему-то я был уверен, что мы будем идти вверху. Думаю, все ребята здесь чувствуют себя хорошо, поэтому мы друг за друга на поле до конца, вне поля тоже до конца. Болельщики помогают, тренеры, руководство тоже вроде бы старается. Но пока вот как-то так.

— Как-то меняются предлоги, под которыми предлагают подождать?

— Да одно и то же. Подождите, потерпите. Правда, после нашего бойкота перед матчем с "Сочи" появилась какая-то дата. Сказали, что до зимы вы получите всё заработанное.

— Получается, бойкот всё-таки помог?

— Они нас точно услышали. Это помогло, сильно укрепило наши позиции. Продолжили работать в штатном режиме, правда, пока обещанного не получили. Но всё равно, мне кажется, нам пытаются помочь, просто что-то не получается.

— А они — это кто? Как происходит вообще процесс переговоров?

— Мы собираемся командой, обсуждаем, потом капитан Сергей Зуйков контактирует напрямую с заместителем губернатора области, если не ошибаюсь.

— Сергей говорил о некоем "дне икс", после которого будут все уходить.

— Может быть, некоторые недовольны в команде, но этого не показывают, терпят сквозь зубы. Мне об этой дате неизвестно, честно. Да и Сергей ведь сказал, что если выплатят обещанное, то большинство передумает уходить.

По игре больше половины состава достойны играть в Премьер-лиге. Я часто наблюдаю за командой со скамейки и вижу, как она действует на поле. Многие могут перейти на уровень выше. Я предложений пока не получал. Но у меня долгосрочный контракт, ещё два с половиной года. Если меня захотят продать, это будет очень тяжёлая процедура.

— Если бойкот был хоть немного эффективен, не думали ли его повторить?

— В последних турах все подустали от чемпионата, хотели по домам разъехаться. Так что об этом не говорили.

— А где вообще сборы собираетесь проводить, если денег нет?

— Ну обычно в Турцию клубы ФНЛ ездят. Вряд ли в Томске, у нас всё-таки сложновато зимой проводить сборы. (Смеётся.)

— Говорили, что у вас в команде бутсы на "Авито" покупают...

— Да, было дело, Илья Кухарчук рассказывал. Там, конечно, из контекста журналисты вырвали это, он говорил, нехорошо получилось. Но что было — то было. Мне такого пока делать не приходилось.

— Когда вы приходили в команду, вам давали финансовые гарантии?

— Наш главный тренер Василий Владимирович Баскаков сразу сказал: "Ребята, вы же понимаете, куда вы пришли. Есть высокая вероятность, что будут большие задержки по зарплате на долгое время". Многие на это заранее подписывались. По крайней мере, мне лично он это сказал. Я был к этому готов. Но вообще почти во всех клубах, где я играл, были длительные задержки. Так что меня этим особо не сломать. (Смеётся.)

— Но вам всё выплатили?

— По итогу всё отдавали. Тут, говорят, тоже никогда никого не кидали, даже если были задержки. Это хотя бы радует.

— Слушайте, но это же такой риск — идти на работу, где вам на собеседовании говорят: "Может, не будете получать деньги несколько месяцев".

— Думаю, многие готовы были терпеть. Но у каждого есть свой предел. У кого-то раньше, у кого-то позже. Понимаете, у нас команда лидером идёт, на втором месте, хочется за это что-то поиметь. Собираем людей на стадионе, создалась приятная атмосфера.

— У вас предел ещё не наступил?

— Нас подкормили одной зарплатой, мне этого надолго ещё хватит. (Смеётся.) А остальным, может, и нет. Конечно, я помогаю своим родителям финансово, рано или поздно и моё терпение закончится. И вообще всех.

— А какая перед вами задолженность?

— Три зарплаты — это точно. А вот точная сумма... Честно говоря, я и сам хотел позвонить — уточнить, сколько мне должны.