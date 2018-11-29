В баскетболе появился двойник Ибрагимовича. Отличите одного от другого?

Босниец Нихад Джедович жалуется, что у него постоянно просят совместное фото, думая, что он — Златан.

Атакующий защитник баскетбольной "Баварии" Нихад Джедович никогда ничем особо не выделялся. Играл в европейских клубах средней руки, имел обычную статистику. Но стоило боснийцу отрастить волосы, как его внезапно начали принимать за футболиста Златана Ибрагимовича! Джедович уже успел устать от постоянного повышенного внимания.

— У него тоже балканские корни, и люди видят в нас что-то похожее. С тех пор, как я отрастил волосы, меня каждый день отмечают как Златана в "Твиттере" и "Инстаграме". Этим летом я на три дня заехал в Париж, и каждый второй останавливал меня, чтобы сделать фото... с ним. Это неслыханно! — сетует бедняга Джедович.

Джедович и Ибрагимович действительно очень похожи. А вы сможете отличить одного от другого?