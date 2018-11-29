В баскетболе появился двойник Ибрагимовича. Отличите одного от другого?

Атакующий защитник баскетбольной "Баварии" Нихад Джедович никогда ничем особо не выделялся. Играл в европейских клубах средней руки, имел обычную статистику. Но стоило боснийцу отрастить волосы, как его внезапно начали принимать за футболиста Златана Ибрагимовича! Джедович уже успел устать от постоянного повышенного внимания.
— У него тоже балканские корни, и люди видят в нас что-то похожее. С тех пор, как я отрастил волосы, меня каждый день отмечают как Златана в "Твиттере" и "Инстаграме". Этим летом я на три дня заехал в Париж, и каждый второй останавливал меня, чтобы сделать фото... с ним. Это неслыханно! — сетует бедняга Джедович.
I am NOT @Ibra_official...— EuroLeague (@EuroLeague) 27 ноября 2018 г.
I am @NihadDjedovic pic.twitter.com/fI0T1RRDOx
Джедович и Ибрагимович действительно очень похожи. А вы сможете отличить одного от другого?
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