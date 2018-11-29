Суд запретил Кержакову оставить у себя сына на время развода

Как сообщает "Р-Спорт", Санкт-Петербургский городской суд отказал Александру Кержакову в жалобе на решение Петроградского районного суда об определении места жительства его младшего сына Артемия с ним.

Было постановлено оставить в силе решение о том, что в период его развода с Миланой Тюльпановой ребёнок будет проживать с матерью.

Несмотря на решение, бывший футболист всё это время не отдавал ребёнка Милане.

Напомним, что Александр и Милана поженились в 2015 году, а спустя полтора года у них родился сын Артемий.