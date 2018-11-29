"Первый — Головин, второй сидит в СИЗО". Аршавин назвал лучших игроков страны

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России не уточнил, кого именно из пары Кокорин — Мамаев он имеет в виду.

Завершивший карьеру российский футболист Андрей Аршавин продолжает выдавать огненные цитаты. После своего мнения о натурализации в сборной он рассказал, кого считает лучшими российскими футболистами.

— Самый сильный по потенциалу сейчас, я думаю, Головин, наверное. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем, — заявил Аршавин.

Вопрос Аршавину:



- Есть ли в сборной России такие же игроки, какими были вы 10 лет назад? Сравнимые по потенциалу.

- Самый сильный - Головин. Второй сидит в СИЗО. Остальные ниже уровнем. pic.twitter.com/kK5b2JKFMw — Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 29 ноября 2018 г.

Аршавин не уточнил, кого имеет в виду под "вторым": форварда "Зенита" Александра Кокорина или полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Они оба продолжают находиться в следственном изоляторе по подозрению в совершении ряда противоправных действий. 8 декабря состоится судебное заседание, на котором будут принимать решение о продлении меры пресечения. Следствие будет настаивать на аресте.

Напомним, по данным следствия, 8 октября Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Спустя всего час в одном из столичных кафе у них произошёл конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Лайф публиковал кадры из ресторана, на которых видно, что Кокорин взял стул и ударил Пака по голове.