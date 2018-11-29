"Рыдаю от счастья". Бывшая жена Кержакова — о решении суда в её пользу

Ранее суд отказал Александру Кержакову в жалобе на решение Петроградского районного суда об определении места жительства его сына Артемия с ним.

Милана Тюльпанова, которая разводится с футболистом Александром Кержаковым, прокомментировала решение суда оставить ребёнка с ней на время судебных разбирательств.

— Выиграли аппеляцию! Рыдаю от счастья, — написала девушка на своей странице в социальной сети.

Сижу рыдаю от счастья Публикация от Tyulpanova Milana (@milana_tulpanova) 29 Ноя 2018 в 3:40 PST

Под этим постом пользователи Сети стали поздравлять девушку с победой в суде. "По-другому и быть не могло. Ты достойна быть счастливой мамой", "какая же чудесная новость, прямо до слез", "радостная весть! Скорейшего воссоединения", — написали её подписчики.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в 2015 году. В 2017-м у них родился сын, а осенью этого года пара приняла решение развестись.