Выбегали на поле и бросали предметы. ЦСКА накажут за поведение фанатов в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело против армейского клуба.

Во вторник ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в Лиге чемпионов и лишился шансов на продолжение борьбы в этом турнире. Негативные последствия того матча ещё продолжаются. Чиновники из УЕФА сочли непозволительным поведение российских фанатов, из-за чего клубу грозят санкции.

— Болельщикам ЦСКА вменяется в вину бросание предметов на поле и выбегание на газон посторонних лиц. Дело будет рассмотрено 13 декабря, — сообщает пресс-служба УЕФА.

Один из таких инцидентов произошёл в самом конце матча. Юный фанат ЦСКА беспрепятственно выбежал на поле и сделал селфи с нападающим Фёдором Чаловым.

этот свободно выбежавший на поле чел оказался нашим подписчиком, лол pic.twitter.com/6AxPz75Pgw — #ВГИК (@vgikofficial) 27 ноября 2018 г.

ЦСКА уже получил 50 тысяч евро штрафа за поведение болельщиков в матчах с римской "Ромой". За повторное нарушение армейский клуб могут наказать серьёзнее: например, домашним матчем без болельщиков.

В этой Лиге чемпионов ЦСКА осталось провести одну игру: выездной матч на "Сантьяго Бернабеу" с "Реалом". Чтобы выйти в Лигу Европы, армейцы должны сыграть лучше, чем "Виктория" с "Ромой" в параллельном матче.