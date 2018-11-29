Скончался выдающийся футболист "Динамо Киев" Матвиенко

Стало известно, что скончался легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Матвиенко. Об этом сообщает сайт футбольного клуба "Динамо Киев". Причина смерти не называется.

Совсем недавно — 9 ноября — он отметил своё 70-летие.

Матвиенко в разные годы выступал за такие команды, как одесский СКА, запорожский "Металлург" и киевское "Динамо". Является четырёхкратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, а также Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной завоевал серебро чемпионата Европы и бронзу Олимпийских игр.

Буквально несколько дней назад стало известно, что скончался легендарный нападающий киевского "Динамо" Виктор Каневский.