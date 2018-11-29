Неймар — лучший бразилец Лиги чемпионов. Он обошёл Кака, Роналдиньо и Халка

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Неймар — лучший бразилец Лиги чемпионов. Он обошёл Кака, Роналдиньо и Халка

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Нападающий официально выбрался на первое место по голам в главном турнире Старого света среди своих соотечественников.

Накануне французский ПСЖ под пристальными взглядами мировых звёзд переиграл английский "Ливерпуль". Одной из звёзд матча традиционно стал Неймар.

Он пропустил пас, когда заводил болельщиков.

Neymar let’s a pass go right past him while waving at the crowd. from r/soccer

Выдал умопомрачительный финт.

Снова много падал, чем поразил даже фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая так часто не оказывалась в горизонтальном положении за всю карьеру.

И, конечно, забил один из голов.

Этот мяч стал для Неймара 31-м в Лиге чемпионов. Футболист официально стал лучшим бразильцем в истории турнира по этому показателю. Позади остался целый ряд легендарных игроков:

  1. 31: Неймар ("Барселона", ПСЖ)
  2. 30: Кака ("Реал", "Милан")
  3. 27: Ривалдо ("Барселона", "Милан", "Олимпиакос", АЕК)
  4. 25: Жардел ("Порту", "Галатасарай")
  5. 25: Джоване Элбер ("Бавария", "Лион")
  6. 21: Луис Адриано ("Шахтёр", "Спартак")
  7. 18: Жуниньо Пернамбукано ("Лион")
  8. 18: Роналдиньо ("Барселона", "Милан")
  9. 17: Халк "("Порту", "Зенит")
  10. 17: Виллиан ("Шахтёр", "Челси")

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