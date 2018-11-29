Неймар — лучший бразилец Лиги чемпионов. Он обошёл Кака, Роналдиньо и Халка

Нападающий официально выбрался на первое место по голам в главном турнире Старого света среди своих соотечественников.

Накануне французский ПСЖ под пристальными взглядами мировых звёзд переиграл английский "Ливерпуль". Одной из звёзд матча традиционно стал Неймар.

Он пропустил пас, когда заводил болельщиков.

Выдал умопомрачительный финт.

Снова много падал, чем поразил даже фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая так часто не оказывалась в горизонтальном положении за всю карьеру.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 28 ноября 2018 г.

И, конечно, забил один из голов.

Этот мяч стал для Неймара 31-м в Лиге чемпионов. Футболист официально стал лучшим бразильцем в истории турнира по этому показателю. Позади остался целый ряд легендарных игроков: