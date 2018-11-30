Самый быстрый биатлонист России Слепов: Бросать спорт не собираюсь!

Алексей Слепов, пробившийся в основную сборную России на Кубок мира через национальный отбор, в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал о планах на будущее.

31-летний биатлонист Алексей Слепов — уникальный спортсмен для сборной России. Карьеру уроженец закрытого города Радужного Владимирской области начал в 2007 году в другом виде спорта — лыжных гонках. На Кубке мира его главными достижениями стали попадания в очковую зону во втором-третьем десятке, а в 2010 году Слепов стал чемпионом России.

Но через пару сезонов Алексей принял непростое решение — перейти в биатлон. Если в Европе миграция спортсменов между этими двумя видами — обычное дело, то в России подобные случаи куда более редки. Лайф писал о российской девушке Инне Костюченко, которая этим летом поменяла не только вид спорта, но и страну.

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Подобное предлагали и Алексею — он мог перейти в сборную Молдавии и гарантировать себе участие в международных соревнованиях на годы вперёд, будучи избавлен от конкуренции. Но не стал менять спортивное гражданство, а в середине ноября стал одним из победителей отбора в основную сборную России в Контиолахти. Слепов опередил лидеров прошлогодней сборной — Антона Бабикова и Максима Цветкова. Антона Шипулина также в главной команде страны нет, и в его отсутствие быстроногий Слепов может стать новым лидером — а почему нет? Главное — справиться со стрельбой. Это тем более удивительно, что бывший лыжник — самый возрастной биатлонист мужской сборной.

Лайфу удалось отвлечь Алексея от плотного графика тренировок и поговорить о предстоящем сезоне и старте Кубка мира в словенской Поклюке.

— Алексей, перед этим сезоном действовала новая система отбора с контрольными стартами. Вам она по душе?

— К отборам готовился со всеми по одному плану, ничего нового и дополнительного не придумывал. Поехали те, кто набрал максимальное количество очков, и мне кажется, что это справедливо.

— В целом перемены в сборной, в российском биатлоне заметили?

— Разве что поменялись места сборов, глобальных изменений в плане подготовки не увидел. Что же до перемен в системе... Рано об этом говорить, давайте подождём первых международных стартов, их результатов.

— История с критериями восстановления СБР и допинг-расследованиями как-то влияет, следите?

— Тему допинга, по-моему, лучше вообще не поднимать. Спортсмены не любят об этом говорить.

— Вам 31 год, успели в лыжах выступить, в биатлоне не первый год. Сколько ещё планируете гоняться?

— Бросать спорт совершенно не планирую! И вспоминать, что было в прошлых сезонах или сколько мне лет, — а смысл? Сейчас я в основной сборной, есть конкретная цель. Надо работать на Кубке мира, порадовать болельщиков хорошим началом сезона. Вот собираюсь новый сайт запускать, буду там общаться с болельщиками, делиться мыслями. Планов на будущее ещё много.

— А политика? (Слепов был избран в Законодательное собрание Владимирской области, в СМИ появлялась информация, что он отказался уступить мандат экс-губернатору Светлане Орловой. Сам он её опроверг. — Прим. Лайфа)

— Всему своё время. Сейчас я сконцентрирован на биатлоне.

— Вы успели до карьеры в спорте и в закрытом городе пожить, и в МЧС поработать. Как воспоминания?

— Радужный — закрытый город, но всегда вспоминаю о нём с позитивом. Всё нравилось, приветливые люди, чистый воздух... и отличная лыжная трасса, конечно! (смеётся) А МЧС — слушайте, в экстремальных ситуациях спасать людей мне почти не приходилось. Конечно, разные моменты были в жизни. Но рассказывать, когда и кому я помог, — ну не так меня воспитывали.

Первый этап Кубка мира в Поклюке стартует 2 декабря. В 14:00 по московскому времени пройдёт одиночная смешанная эстафета (так называемый супермикст).