Глушаков и Ребров сыграют с первых минут матча "Спартак" — "Рапид"

Олег Кононов с первых минут выпускает следующий состав игроков:
Артём Ребров, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано.
Красно-белый состав на матч #СпартакРапид— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 ноября 2018 г.
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Аудиотрансляция матча приложение Алексей @azzazello71 Золин#UEL pic.twitter.com/WnmIgIg3ZB
С капитанской повязкой выйдет Глушаков. Ранее фанаты объявили флешмоб против Дениса.
Отметим, что матч начнётся в 18:50 по московскому времени.
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