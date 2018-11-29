Глушаков и Ребров сыграют с первых минут матча "Спартак" — "Рапид"

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Глушаков и Ребров сыграют с первых минут матча "Спартак" — "Рапид"

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

В аккаунте московской команды в "Твиттере" опубликовали стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Олег Кононов с первых минут выпускает следующий состав игроков:

Артём Ребров, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Зе Луиш и Луис Адриано.

С капитанской повязкой выйдет Глушаков. Ранее фанаты объявили флешмоб против Дениса.

Отметим, что матч начнётся в 18:50 по московскому времени.

Что придумает Кононов для "Спартака" в Лиге Европы?

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