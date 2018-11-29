Фанат "Спартака" напал на Глушакова во время матча Лиги Европы — видео

На 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" — "Рапид" на поле стадиона "Открытие-арена" появился молодой болельщик, который попытался выяснить отношения с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым. После двух взаимных толчков партнёры Глушакова и стюарды нейтрализовали фаната.

Самый опасный момент Спартака во 2-м тайме!

Едва не лишились своего капитана))) pic.twitter.com/5gQwczbaaX — СРА4ТВ (@sra4tv) 29 ноября 2018 г.

Напомним, последние недели после увольнения Массимо Карреры поклонники "Спартака" активно протестуют против появления Глушакова на поле, считая его виновным в уходе итальянского тренера. В свою очередь, команда высказалась в поддержку капитана.

Бардак продолжается. "Спартак" повторил провал ЦСКА и проиграл в концовке "Рапиду"