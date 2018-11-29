Фанат "Спартака" напал на Глушакова во время матча Лиги Европы — видео

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Фанат "Спартака" напал на Глушакова во время матча Лиги Европы — видео

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

На 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" — "Рапид" на поле стадиона "Открытие-арена" появился молодой болельщик, который попытался выяснить отношения с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым. После двух взаимных толчков партнёры Глушакова и стюарды нейтрализовали фаната.

Напомним, последние недели после увольнения Массимо Карреры поклонники "Спартака" активно протестуют против появления Глушакова на поле, считая его виновным в уходе итальянского тренера. В свою очередь, команда высказалась в поддержку капитана.

Бардак продолжается. "Спартак" повторил провал ЦСКА и проиграл в концовке "Рапиду"

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