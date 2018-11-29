"Зенит" победил "Копенгаген" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Петербургский клуб обыграл лидера чемпионата Дании со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Первый матч между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился ничейным результатом (1:1). Казалось, что ответная встреча пройдёт по такому же сценарию, но только без голов.

45 минут команды играли на равных, без острых моментов и даже не нанесли ни одного удара в створ ворот. Во втором тайме ход игры изменился незначительно, но "Зенит" смог выйти вперёд благодаря голу Роберта Мака, который он забил с шикарной передачи Далера Кузяева.

В самой концовке встречи датчане активно прессинговали ворота Андрея Лунёва, но отличиться не смогли. Судья зафиксировал победу сине-бело-голубых с минимальным преимуществом.

В параллельном матче пражская "Славия" на руку "Зениту" проиграла "Бордо" (0:2). Таким образом, команда Сергея Семака досрочно оформила выход в плей-офф турнира.

Отметим, игра прошла при аншлаге, что уже стало традицией для Санкт-Петербурга. 45 199 человек наблюдали за победой местной команды.

Лига Европы. 5-й тур.

"Зенит" — "Копенгаген" — 1:0.

Голы: Мак, 59' (1:0).

Турнирное положение

Группа С

1. "Зенит" — 11.

2. "Славия" — 7.

3. "Копенгаген" — 5.

4. "Бордо" — 4.