"Зенит" победил "Копенгаген" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Первый матч между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился ничейным результатом (1:1). Казалось, что ответная встреча пройдёт по такому же сценарию, но только без голов.
45 минут команды играли на равных, без острых моментов и даже не нанесли ни одного удара в створ ворот. Во втором тайме ход игры изменился незначительно, но "Зенит" смог выйти вперёд благодаря голу Роберта Мака, который он забил с шикарной передачи Далера Кузяева.
59 - МАААААААААК! 1:0! #ЗенитКопенгаген pic.twitter.com/hBof2yHwwp— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 ноября 2018 г.
В самой концовке встречи датчане активно прессинговали ворота Андрея Лунёва, но отличиться не смогли. Судья зафиксировал победу сине-бело-голубых с минимальным преимуществом.
В параллельном матче пражская "Славия" на руку "Зениту" проиграла "Бордо" (0:2). Таким образом, команда Сергея Семака досрочно оформила выход в плей-офф турнира.
Отметим, игра прошла при аншлаге, что уже стало традицией для Санкт-Петербурга. 45 199 человек наблюдали за победой местной команды.
45 199 #ЗенитКопенгаген pic.twitter.com/fiTGY0kSKe— «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 29 ноября 2018 г.
Лига Европы. 5-й тур.
"Зенит" — "Копенгаген" — 1:0.
Голы: Мак, 59' (1:0).
Турнирное положение
Группа С
1. "Зенит" — 11.
2. "Славия" — 7.
3. "Копенгаген" — 5.
4. "Бордо" — 4.
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