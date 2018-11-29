"Краснодар" с трудом обыграл "Акхисар" и почти вышел в плей-офф Лиги Европы

Российский клуб проигрывал по ходу матча, но сумел перевернуть ситуацию в свою пользу.

"Краснодар" начал матч против "Акхисара" в Лиге Европы неудачно: с пропущенного гола от Сержиньо на 24-й минуте. Однако подопечные Мурада Мусаева снова провернули трюк, который им уже не раз удавался в еврокубковых матчах этого сезона: отыгрались и вышли вперёд. Голы Газинского и Ари во втором тайме вывели в лидеры встречи уже "Краснодар". Победу на своём стадионе "быки" упустили, итоговый счёт — 2:1.

После половины пятого тура "Краснодар" идёт на первом месте в своей группе и может оформить выход в плей-офф уже через пару часов, если бельгийский "Стандард" не обыграет испанскую "Севилью".

Лига Европы, 5-й тур.

Группа J.

"Краснодар" — "Акхисар" — 2:1.

Голы: Сержиньо 24' (0:1), Газинский 48' (1:1), Ари 57' (2:1).