"Краснодар" с трудом обыграл "Акхисар" и почти вышел в плей-офф Лиги Европы

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"Краснодар" с трудом обыграл "Акхисар" и почти вышел в плей-офф Лиги Европы

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Российский клуб проигрывал по ходу матча, но сумел перевернуть ситуацию в свою пользу.

"Краснодар" начал матч против "Акхисара" в Лиге Европы неудачно: с пропущенного гола от Сержиньо на 24-й минуте. Однако подопечные Мурада Мусаева снова провернули трюк, который им уже не раз удавался в еврокубковых матчах этого сезона: отыгрались и вышли вперёд. Голы Газинского и Ари во втором тайме вывели в лидеры встречи уже "Краснодар". Победу на своём стадионе "быки" упустили, итоговый счёт — 2:1.

После половины пятого тура "Краснодар" идёт на первом месте в своей группе и может оформить выход в плей-офф уже через пару часов, если бельгийский "Стандард" не обыграет испанскую "Севилью".

<p>Скриншот с сайта <a href="https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/standings/" target="_blank">uefa.com</a></p>

Лига Европы, 5-й тур.

Группа J.

"Краснодар" — "Акхисар" — 2:1.

Голы: Сержиньо 24' (0:1), Газинский 48' (1:1), Ари 57' (2:1).

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