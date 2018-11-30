Фанат ЦСКА, которому чуть не ампутировали ногу: Врачи сжалились и отпустили меня

Дмитрий Тюрин, наиболее известный в фанатском сообществе по прозвищу Филин, вчера прибыл в Россию после страшного ЧП в римском метро.

Для комфортной транспортировки фаната московского ЦСКА Дмитрия Тюрина из Рима в Москву были созданы все условия. В самолёте ему забронировали девять мест, чтобы он мог находиться во время полёта в лежачем положении. Всё прошло в штатном режиме. Болельщик уже чувствует себя хорошо и специально для Лайфа дал эксклюзивный комментарий.

— К счастью, врачи сжалились и отпустили меня "заживать" перед операциями на родине. Вот вчера ночью я прилетел, — сказал пострадавший в римском метро. — Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку и помощь. Всё ещё так же остаётся во власти врачей.

Болельщик отметил, что дома с родными и близкими ему будет лучше.

Напомним, что в октябре десятки российских фанатов перед матчем Лиги чемпионов "Рома" — ЦСКА получили серьёзные травмы в аварии в римском метро из-за поломки эскалатора. Дмитрий пострадал больше всех — он чуть не потерял стопу ноги. Римские врачи буквально пришили её обратно.

Изначально римляне обвинили российских фанатов в произошедшем ЧП. Они утверждали, что россияне находились в нетрезвом виде и прыгали на эскалаторе. Однако видео, появившееся в Сети, доказало обратное. А в интервью Лайфу глава фанатского движения Дмитрий Бугров заявил, что перед матчем была создана специальная памятка для болельщиков, отправившихся в Рим. Там рекомендовалось всем держаться вместе. Именно так и поступили фанаты. Из-за большого количества людей эскалатор, который давно нуждался в замене и часто выходил из строя, и сломался.

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