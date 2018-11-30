Французская семья назвала сына Гризманном Мбаппе в честь футболистов

Молодая семья из небольшого французского города Брив-ла-Гайард после увиденного триумфа своей национальной команды в России решила назвать новорождённого сына Гризманном Мбаппе. Это имя было выбрано в честь главных творцов мирового первенства Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Об этой истории написал ESPN.

В свидетельство о рождении мальчика уже внесли данные с фамилиями футболистов, однако позже городские власти собрались пересмотреть это решение родителей. Они утверждают, что такое имя выбрано не в интересах ребёнка.

Напомним, что чемпионат мира состоялся в России летом этого года. Победителем стала сборная Франции. Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира, а Гризманн — лучшим игроком финального матча.