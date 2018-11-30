"Енисей" показал, как выглядит стадион за день до матча с "Ахматом"

Ранее сообщалось, что РПЛ не согласилась проводить игру 16-го тура чемпионата России в крытом манеже.

В Twitter красноярской команды опубликовали фотографии со стадиона, где завтра состоится матч с "Ахматом". Видно, что газон и даже вратарская сетка находятся в снегу.

Центральный стадион, засеянный снегами,

Матч премьер-лиги он готов принять! pic.twitter.com/9hOYMGajtb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 ноября 2018 г.

— Команда провела тренировку перед игрой с "Ахматом" на Центральном стадионе. Мы готовы к матчу, — сообщили в социальной сети команды.

Команда провела тренировку перед игрой с "Ахматом" на Центральном стадионе. Мы готовы к матчу! #ЕнисейАхмат pic.twitter.com/h0TT67qMis — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 30 ноября 2018 г.

Ранее РФС разрешила "Енисею" в виде исключения провести матч в крытом манеже, однако руководство РПЛ выступило против этого. Они считают, что проведение игры в манеже не позволит должным образом организовать телевизионную трансляцию, а также реализовать рекламные обязательства партнёров.

В день матча ожидается, что температура воздуха будет от -18 до -22 градусов. Красноярский клуб в связи с этим сделал вход на матч бесплатным и призвал всех тепло одеваться.