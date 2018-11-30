Футболисты "Рапида" отпраздновали победу над "Спартаком" песней "Зига-зага-хой"

Футболисты австрийского клуба "Рапид" шумно отметили победу в Лиге Европы над московским "Спартаком", скандируя в раздевалке кричалку со словами "Зига-зага-хой-хой-хой". Видео с этим моментом было опубликовано в Instagram самого клуба.

Это не первый подобный случай. В прошлом сезоне игроки "Рапида" точно так же отпраздновали победу в Кубке страны над "Аустрией".

Также важно отметить, что данная кричалка популярна во многих европейских клубах — и она никак не связана с нацистским приветствием, с которым многие её ошибочно ассоциируют.

Напомним, "Спартак", ведя со счётом 1:0, проиграл "Рапиду" в Лиге Европы.