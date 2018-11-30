Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Международной ассоциации любительского бокса, в связи с чем и было принято решение о "заморозке" планов на соревнования по боксу на Играх в Токио.

МОК принял решение отменить планирование проведения боксёрского турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Данное решение было принято из-за начала расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), у которой есть проблемы с финансированием и непрозрачной системой управления. Ранее новоизбранный президент AIBA Гафур Рахимов попал в санкционный список Минфина США. Руководители МОК считают, что это негативно скажется на статусе Олимпиады.

В связи с этим решением оргкомитету ОИ-2020 запретили контактировать с AIBA, а также были приостановлены продажа билетов и работа по составлению расписания.

Ранее Лайф сообщал, что МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта.