Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020

МОК принял решение отменить планирование проведения боксёрского турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Данное решение было принято из-за начала расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), у которой есть проблемы с финансированием и непрозрачной системой управления. Ранее новоизбранный президент AIBA Гафур Рахимов попал в санкционный список Минфина США. Руководители МОК считают, что это негативно скажется на статусе Олимпиады.
В связи с этим решением оргкомитету ОИ-2020 запретили контактировать с AIBA, а также были приостановлены продажа билетов и работа по составлению расписания.
Ранее Лайф сообщал, что МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта.
- Популярные
- По времени