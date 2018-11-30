Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Фото: © Instagram/fcbarcelona

На сайте УЕФА опубликовали результаты голосования за лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

31-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси был признан игроком недели в Лиге чемпионов по результатам голосования болельщиков. Аргентинец отметился голом в матче с ПСВ, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории групповых этапов этого турнира.

Более того, Месси уже третий раз признаётся игроком тура в нынешнем сезоне.

Также среди кандидатов на звание игрока тура были Арьен Роббен ("Бавария"), Максвелл Корне ("Лион") и Дрис Мертенс ("Наполи").

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