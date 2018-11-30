Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

На сайте УЕФА опубликовали результаты голосования за лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

31-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси был признан игроком недели в Лиге чемпионов по результатам голосования болельщиков. Аргентинец отметился голом в матче с ПСВ, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории групповых этапов этого турнира.

Более того, Месси уже третий раз признаётся игроком тура в нынешнем сезоне.

Лионель Месси



Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов ⚽️+



Согласны с выбором болельщиков? pic.twitter.com/Ah61kvqwCE — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 ноября 2018 г.

Также среди кандидатов на звание игрока тура были Арьен Роббен ("Бавария"), Максвелл Корне ("Лион") и Дрис Мертенс ("Наполи").