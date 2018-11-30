Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

31-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси был признан игроком недели в Лиге чемпионов по результатам голосования болельщиков. Аргентинец отметился голом в матче с ПСВ, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории групповых этапов этого турнира.
Более того, Месси уже третий раз признаётся игроком тура в нынешнем сезоне.
Лионель Месси— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 ноября 2018 г.
Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов ⚽️+
Согласны с выбором болельщиков? pic.twitter.com/Ah61kvqwCE
Также среди кандидатов на звание игрока тура были Арьен Роббен ("Бавария"), Максвелл Корне ("Лион") и Дрис Мертенс ("Наполи").
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