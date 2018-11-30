IBU назвал имена российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга

Устюгов, Слепцова, Печёнкин и Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердила, что в нарушении антидопинговых правил среди россиян подозреваются Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печёнкин и Александр Чернышов. Против них были возбуждены дела. Единственным выступающим в настоящий момент является Печёнкин. В связи с этим он был временно отстранён от соревнований.

Данное решение принято в результате исследований анализов образцов биатлонистов, которые были получены с 2012 по 2015 год.

Глава мирового биатлона: "Расследование о допинге россиян завершается"