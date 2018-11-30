"Он о UFC знает больше меня". Нурмагомедов сфотографировался с Ди Каприо

Российский боец UFC опубликовал в своём Instagram фотографию с популярным американским актёром.

Боец Хабиб Нурмагомедов, который уже несколько дней находится в Париже, сделал фото на память с популярный актёром Леонардо Ди Каприо.

— Он знает о UFC больше, чем я, — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Подписчики Хабиба с восторгом отреагировали на этот пост, но нашлось место и забавным комментариям: "ему долго не давали "Оскар", а тебе пояс UFC, но вы всё же сделали это", "оба дрались с медведем", "спроси, почему он после крушения Титаника не залез на доску, там же было место".

Напомним, что ранее Ди Каприо, Нурмагомедов, а также Мик Джаггер были замечены на матче Лиги чемпионов ПСЖ — "Ливерпуль".