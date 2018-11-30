"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России

16-й тур Российской премьер-лиги стартовал матчем в Казани. Команды разошлись миром — 1:1.

Казанский "Рубин" и московское "Динамо" сыграли вничью, показав не самый яркий футбол. Счёт был открыт лишь на 69-й минуте встречи. После подачи с углового Евгений Луценко отправил мяч спиной в собственные же ворота.

Однако вырвать ничью им всё же удалось благодаря тому же Луценко, который отдал точный пас Вячеславу Грулёву.

Таким образом, казанцы и москвичи заработали по одному очку. Команда Курбана Бердыева пока располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 22 очками. Подопечные Дмитрия Хохлова имеют 17 очков и находятся на 12-м месте.

РПЛ. 16-й тур.

"Рубин" — "Динамо" — 1:1.

Голы: Луценко, 69' (1:0, автогол), Грулёв, 86' (1:1).