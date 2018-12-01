Суровый зимний футбол. "Енисей" и "Ахмат" разошлись миром в метель и мороз

В беспощадном и порой даже бессмысленном матче было забито два гола, и оба — во втором тайме.

Вокруг матча "Енисей" — "Ахмат" было много вопросов. В Красноярске уже давно лютуют морозы, и проводить игру в мороз было невыгодно ни для игроков, ни для зрителей. Однако регламент есть регламент: если температура воздуха выше минус 15 градусов, то игра должна проходить на стадионе, а не в манеже. Перед матчем на арену "Енисея" прибыла специальная комиссия, которая провела контрольный замер. Цифры были беспощадны: минус 13,9 — несмотря на то что многие источники показывали, что в городе холоднее (минус 17), игре было суждено состояться.

Не имея возможности повлиять на ситуацию, "Енисей" принялся над ней иронизировать, приодев по погоде стартовый состав на матч.

Несмотря на суровые погодные условия, на трибунах собрались зрители, которые изо всех сил поддерживали свою команду.

Хотя на общем плане этого видно не было.

Российский футбол - самый бессмысленный и беспощадный pic.twitter.com/whFHcJQct8 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 1 декабря 2018 г.

Что касается самой игры, то она получилась истинно зимней: с обилием потерь, борьбы и неловких попыток комбинировать. Гол, который забил "Ахмат" на 69-й минуте, тоже оказался весьма неуклюжим. В обычных условиях голкипер наверняка бы справился с этой подачей.

Однако "Енисей" нашёл в себе силы отыграться: заработал пенальти и уверенно его реализовал.

1:1 — самый суровый матч сезона закончился миром. Хотя ничья вряд ли кого-то обрадовала.

РПЛ, 16-й тур.

"Енисей" — "Ахмат" — 1:1.

Голы: Мохаммади, 69' (0:1), Кичин, 81' (1:1).

Турнирная таблица: