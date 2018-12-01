Суровый зимний футбол. "Енисей" и "Ахмат" разошлись миром в метель и мороз

Вокруг матча "Енисей" — "Ахмат" было много вопросов. В Красноярске уже давно лютуют морозы, и проводить игру в мороз было невыгодно ни для игроков, ни для зрителей. Однако регламент есть регламент: если температура воздуха выше минус 15 градусов, то игра должна проходить на стадионе, а не в манеже. Перед матчем на арену "Енисея" прибыла специальная комиссия, которая провела контрольный замер. Цифры были беспощадны: минус 13,9 — несмотря на то что многие источники показывали, что в городе холоднее (минус 17), игре было суждено состояться.
ОФИЦИАЛЬНО!— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.
Температура -13,9! pic.twitter.com/rV6gd8qUbX
Не имея возможности повлиять на ситуацию, "Енисей" принялся над ней иронизировать, приодев по погоде стартовый состав на матч.
Наш утепленный состав на матч #ЕнисейАхмат! pic.twitter.com/ENE17rzR2O— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.
Несмотря на суровые погодные условия, на трибунах собрались зрители, которые изо всех сил поддерживали свою команду.
1 декабря 2018 г.
Хотя на общем плане этого видно не было.
Российский футбол - самый бессмысленный и беспощадный pic.twitter.com/whFHcJQct8— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 1 декабря 2018 г.
Что касается самой игры, то она получилась истинно зимней: с обилием потерь, борьбы и неловких попыток комбинировать. Гол, который забил "Ахмат" на 69-й минуте, тоже оказался весьма неуклюжим. В обычных условиях голкипер наверняка бы справился с этой подачей.
Однако "Енисей" нашёл в себе силы отыграться: заработал пенальти и уверенно его реализовал.
1:1 — самый суровый матч сезона закончился миром. Хотя ничья вряд ли кого-то обрадовала.
РПЛ, 16-й тур.
"Енисей" — "Ахмат" — 1:1.
Голы: Мохаммади, 69' (0:1), Кичин, 81' (1:1).
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