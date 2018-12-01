Здравый смысл торжествует. Матч "Оренбург" — "Крылья" отменили из-за мороза

Сертифицированный термометр показал, что на стадионе слишком холодно для проведения игры.

То, для чего Красноярску не хватило одного градуса, свершилось в Оренбурге: матч местной команды в рамках Российской премьер-лиги отменили из-за лютых морозов. Согласно регламенту, играть при температуре ниже минус 15 градусов нельзя. В Оренбурге сейчас минус 17.

⚠️ В связи с погодными условиями — сертифицированный термометр показал -17°C — матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесён!



⏳ Дата проведения игры будет опубликована позже.#РПЛ #ОренбургКрылья pic.twitter.com/dUW8gG8NQF — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 1 декабря 2018 г.

Аналогичная судьба должна была ожидать и матч "Енисей" — "Ахмат", однако он состоялся и получился очень атмосферным, хоть и не самым комфортным: минимальное количество человек на трибунах, футболисты в шапках и перчатках, а также нелепые голы.

Суровый зимний футбол. "Енисей" и "Ахмат" разошлись миром в метель и мороз