Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира в Норвегии

На этапе Кубка мира по лыжам, который проходит в Норвегии, завершилась гонка на 15 километров свободным стилем. Первым и вторым в ней стали два представителя страны-хозяйки, а лучшим из остальных — россиянин Денис Спицов.
Результаты других российских спортсменов намного хуже: например, Александр Большунов стал лишь тринадцатым, а Глеб Ретивых и вовсе шестьдесят шестым.
Лыжные гонки.
Кубок мира.
Лиллехаммер, Норвегия.
Мужчины.
15 км, свободный стиль.
- Шюр Рете (Норвегия) — 36.34,0.
- Дидрик Тонсет (Норвегия) — 6,0.
- Денис Спицов (Россия) — 28,6.
- Дарио Колонья (Швейцария) — 38,3.
- Андрей Мельниченко (Россия) — 40,6.
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 45,1.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) — 45,5.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 47,0.
- Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 48,7.
- Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 49,2.
"С Клебо не разговариваем". Лыжник Ретивых — о победах наших на старте сезона
- Популярные
- По времени