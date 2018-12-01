Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира в Норвегии

На этот раз лучшим из россиян стал 22-летний спортсмен Денис Спицов, проигравший только двум хозяевам этапа.

На этапе Кубка мира по лыжам, который проходит в Норвегии, завершилась гонка на 15 километров свободным стилем. Первым и вторым в ней стали два представителя страны-хозяйки, а лучшим из остальных — россиянин Денис Спицов.

Результаты других российских спортсменов намного хуже: например, Александр Большунов стал лишь тринадцатым, а Глеб Ретивых и вовсе шестьдесят шестым.

Лыжные гонки.

Кубок мира.

Лиллехаммер, Норвегия.

Мужчины.

15 км, свободный стиль.

Шюр Рете (Норвегия) — 36.34,0. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 6,0. Денис Спицов (Россия) — 28,6. Дарио Колонья (Швейцария) — 38,3. Андрей Мельниченко (Россия) — 40,6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 45,1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 45,5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 47,0. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 48,7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 49,2.

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