Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира в Норвегии

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Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира в Норвегии

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

На этот раз лучшим из россиян стал 22-летний спортсмен Денис Спицов, проигравший только двум хозяевам этапа.

На этапе Кубка мира по лыжам, который проходит в Норвегии, завершилась гонка на 15 километров свободным стилем. Первым и вторым в ней стали два представителя страны-хозяйки, а лучшим из остальных — россиянин Денис Спицов.

Результаты других российских спортсменов намного хуже: например, Александр Большунов стал лишь тринадцатым, а Глеб Ретивых и вовсе шестьдесят шестым.

Лыжные гонки.

Кубок мира.

Лиллехаммер, Норвегия.

Мужчины.

15 км, свободный стиль.

  1. Шюр Рете (Норвегия) — 36.34,0.
  2. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 6,0.
  3. Денис Спицов (Россия) — 28,6.
  4. Дарио Колонья (Швейцария) — 38,3.
  5. Андрей Мельниченко (Россия) — 40,6.
  6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 45,1.
  7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 45,5.
  8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 47,0.
  9. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 48,7.
  10. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 49,2.

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