"Анжи" и "Уфа" не забили голов в единственном тёплом матче РПЛ

Более комфортные игровые условия, чем у "Енисея" и "Ахмата", не помогли командам распечатать ворота друг друга.

В первый день зимы команды Российской премьер-лиги испытывают серьёзные проблемы с погодой. Игру "Оренбурга" и "Крыльев Советов" из-за сильного мороза отменили, а вот "Енисею" и "Ахмату" пришлось бегать по полю в сильный минус. Дагестану такие проблемы неведомы: матч "Анжи" и "Уфы" состоялся при комфортных плюс 9 градусах в Махачкале.

Однако более высокие показатели на термометре не гарантировали более высокого уровня игры. Две команды, делящие предпоследнее место в турнирной таблице (ниже только "Енисей"), не смогли соорудить хотя бы одну голевую атаку на двоих.

Хотя явный момент для взятия ворот возник в концовке матча у хозяев поля. Судья назначил пенальти в ворота "Уфы", однако игрок "Анжи" не сумел переиграть вратаря: тот отразил удар.

Матч в итоге завершился нулевой ничьей, "Анжи" и "Уфа" набрали по одному очку и обогнали "Крылья Советов". Но самарская команда ещё имеет матч в запасе (ту самую перенесённую игру с "Оренбургом") и будет иметь возможность восстановить удобный для себя статус-кво.

РПЛ, 16-й тур.

"Анжи" — "Уфа" — 0:0.

Турнирная таблица: