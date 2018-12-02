Стали известны соперники сборной России в отборе на Евро-2020

Сборная России попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Полностью результаты жеребьёвки выглядят следующим образом.

Напрямую на турнир попадут две сборные из каждой группы.

У России останется шанс выйти в финальную часть Европы, в случае если через классический отборочный турнир на Евро-2020 выйдет Швеция, победитель нашей группы в Лиге наций.

Следующий чемпионат Европы пройдёт 12 июня — 12 июля 2020 года в 12 городах Старого Света: Баку, Бильбао, Глазго, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Будапеште. В нём примут участие 24 команды.