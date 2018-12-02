Российские биатлонисты начали Кубок мира вне подиума

В словенской Поклюке одиночной смешанной эстафетой стартовал Кубок мира по биатлону сезона 2018/19. В данном виде программы за сборную выступают по одному мужчине и одной девушке, которые несколько раз передают друг другу эстафету по аналогии с командным спринтом в лыжах.

Российский дуэт Евгений Гараничев и Ульяна Кайшева поначалу шёл в лидерах, но на последних этапах Кайшева допустила два промаха на рубеже, а Гараничев не сумел показать высокую скорость на заключительном круге.

В итоге сборная России финишировала лишь седьмой.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (Биркеланн/Брун Ли) — 38.26,7 (0+4)

2. Австрия (Эдер/Хаузер) — +8,5 (0+5)

3. Украина (Тищенко/Меркушина) — +20,7 (0+1)

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7. Россия (Гараничев/Кайшева) — +39,6 (0+4)