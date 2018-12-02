Дзюба — о соперниках в отборе на Евро-2020: Битва обещает быть жаркой!

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба высказался о каждом сопернике в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020, отметив, что фаворитом является Бельгия.
— Группа очень тяжёлая. Бельгия — фаворит группы. Она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр — также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своём поле, — приводит слова Артёма аккаунт сборной России в "Твиттере". — Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда! В общем, группа непростая. Будем сражаться за путёвку, битва обещает быть жаркой!
Ранее своё мнение о результатах жеребьёвки высказал и Руслан Камболов.
Все результаты жеребьёвки — тут.
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