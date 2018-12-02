"Зенит" под прессингом. "Краснодар" победой над "Уралом" обострил битву за титул

Оба гола были забиты во втором тайме: команды играли достаточно открыто и до перерыва, но не сумели отличиться.
"Краснодар" по традиции забил очень красиво: на 56-й минуте главные преследователи "Зенита" в чемпионате открыли счёт после идеальной комбинации прямо через центр обороны соперника. Завершил её молодой воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов, вышедший на замену за несколько минут до гола.
А в концовке дальним ударом в угол окончательно обеспечил победу ещё один юный футболист и ещё один выпускник местной футбольной школы — 19-летний Иван Игнатьев.
До отчётного матча екатеринбуржцы шли пять игр без поражений, причём одержали три победы подряд в последних трёх турах. "Краснодар" же свою беспроигрышную серию продлил — как раз до пяти матчей, три последние из которых — выигранные.
Отставание краснодарцев от "Зенита" сократилось до двух очков — но петербуржцы проведут встречу против "Арсенала" в Туле только завтра вечером (хотя играли с "Краснодаром" в Лиге Европы в один день). Многое для клуба Сергея Галицкого решится в сегодняшних матчах "Ростов" — ЦСКА и "Спартак" — "Локомотив": они могут обезопасить тылы "быков".
Чемпионат России. 16-й тур.
"Краснодар" — "Урал" — 2:0 (0:0).
Голы: Сулейманов, 56. Игнатьев, 76.
Турнирное положение:
1. "Зенит" — 34 очка (15 матчей).
2. "Краснодар" — 32 (16).
3. ЦСКА — 26 (15).
4. "Локомотив" — 25 (15).
5. "Ростов" — 23 (15).
6. "Урал" — 22 (16).
7. "Спартак" — 22 (15).
8. "Рубин" — 22 (15).
9. "Оренбург" — 22 (15).
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