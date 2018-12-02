"Зенит" под прессингом. "Краснодар" победой над "Уралом" обострил битву за титул

В матче 16-го тура чемпионата России подопечные Мурада Мусаева обыграли набравший ход "Урал" со счётом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме: команды играли достаточно открыто и до перерыва, но не сумели отличиться.

"Краснодар" по традиции забил очень красиво: на 56-й минуте главные преследователи "Зенита" в чемпионате открыли счёт после идеальной комбинации прямо через центр обороны соперника. Завершил её молодой воспитанник академии клуба Магомед-Шапи Сулейманов, вышедший на замену за несколько минут до гола.

А в концовке дальним ударом в угол окончательно обеспечил победу ещё один юный футболист и ещё один выпускник местной футбольной школы — 19-летний Иван Игнатьев.

До отчётного матча екатеринбуржцы шли пять игр без поражений, причём одержали три победы подряд в последних трёх турах. "Краснодар" же свою беспроигрышную серию продлил — как раз до пяти матчей, три последние из которых — выигранные.

Отставание краснодарцев от "Зенита" сократилось до двух очков — но петербуржцы проведут встречу против "Арсенала" в Туле только завтра вечером (хотя играли с "Краснодаром" в Лиге Европы в один день). Многое для клуба Сергея Галицкого решится в сегодняшних матчах "Ростов" — ЦСКА и "Спартак" — "Локомотив": они могут обезопасить тылы "быков".

Чемпионат России. 16-й тур.

"Краснодар" — "Урал" — 2:0 (0:0).

Голы: Сулейманов, 56. Игнатьев, 76.

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 34 очка (15 матчей).

2. "Краснодар" — 32 (16).

3. ЦСКА — 26 (15).

4. "Локомотив" — 25 (15).

5. "Ростов" — 23 (15).

6. "Урал" — 22 (16).

7. "Спартак" — 22 (15).

8. "Рубин" — 22 (15).

9. "Оренбург" — 22 (15).