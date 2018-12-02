Сборная России по биатлону упустила медаль в эстафете на Кубке мира

Россияне стали четвёртыми в смешанной эстафете в первый день Кубка мира в словенской Поклюке.

Российская команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова всю гонку провела в лидирующей группе, но на последнем этапе уступила в борьбе за бронзу итальянцам.

После первого этапа благодаря хорошему ходу 31-летней Ирины Старых Россия была пятой лишь в 16,5 секунды от лидера, однако не лучшая работа ногами Юрловой превратила отставание в минуту и 10 секунд.

Малышко передал эстафету Логинову уже четвёртым, впереди нас ожидаемо была Франция во главе с Мартеном Фуркадом и, сенсационно, Швейцария и Финляндия, причём последняя всего в пяти секундах. Казалось, что Александр должен съесть малоизвестного биатлониста Хиденсало, но и с ним возникли проблемы, а сзади из-за промахов в стрельбе подобрался быстрый Хофер.

В итоге в борьбе за бронзовую медаль итальянцы, несмотря на штрафной круг и восемь дополнительных промахов, обогнали россиян, а финны (также с кругом и 11 патронами) уступили 13 секунд. При этом наши стреляли лучше и тех, и других, и даже пришедших вторыми швейцарцев.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Смешанная эстафета

1. Франция — 1:10.02, 8 (0+5)

2. Швейцария — +38,7 (0+9)

3. Италия — +52,1 (1+8)

4. Россия — +1.17,3 (0+6)