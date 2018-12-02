ЦСКА уже не тот. Армейцы увезли ничью из Ростова, не забив пенальти

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ЦСКА уже не тот. Армейцы увезли ничью из Ростова, не забив пенальти

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Никола Влашич (слева) стал антигероем встречи. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги вице-чемпион России добился лишь нулевой ничьей на Дону.

Ростовчане начали матч дерзко и за первые две минуты нанесли два удара по воротам, из которых один пришёлся в створ. Ещё не раз мог отличиться Зуев, но снова выручали защитники и Акинфеев. У ЦСКА за первый тайм момент был один, но стопроцентный — Влашич прекрасно разобрался с двумя опекунами на фланге и вырезал суперпередачу на Сигурдссона. Но исландец попал точно во вратаря Песьякова. Учитывая то, что именно у этих двух команд самая надёжная оборона, счёт 0:0 к перерыву был вполне себе предсказуемым.

Решающий момент в игре произошёл в начале второго тайма, когда защитник хозяев Вилюш крайне неудачно сыграл на границе своей штрафной и ударил по ногам армейского исландца Сигурдссона. Был назначен пенальти, но Влашич, про которого несколько месяцев подряд сочиняли только дифирамбы, промахнулся дважды. Сначала спас Песьяков, а с добивания хорват умудрился послать мяч в небеса. К зиме стало очевидно, что юная команда Гончаренко подсела. Молодая звезда красно-синих Влашич — яркий пример того, что ЦСКА уже не тот, что летом.

В итоге у обеих команд оборона оказалась сильнее атаки. Москвичи после неудачи с 11-метровым выпустили Чалова, который сидел в запасе, но результата это не принесло. Валерий Карпин провёл этот матч почти безупречно, и как минимум на одно очко наиграл.

Ничейный результат 0:0, разумеется, играет на руку всем многочисленным конкурентам "Ростова" и ЦСКА. Вечером в Москве сыграют "Спартак" и "Локомотив", а чуть ранее "Краснодар" выиграл у "Урала" и таким образом двигается к тому, чтобы обезопасить своё второе место в Премьер-лиге к зимнему перерыву.

Чемпионат России. 16-й тур

Ростов — ЦСКА — 0:0

Незабитый пенальти: Влашич, 55 (вратарь)

Турнирное положение:

1. Зенит — 34 очка (15 матчей)

2. Краснодар — 32 (16)

3. ЦСКА — 27 (16)

4. Локомотив — 25 (15)

5. Ростов — 24 (16)

6. Урал — 22 (16)

7. Спартак — 22 (15)

8. Рубин — 22 (15)

9. Оренбург — 22 (15)

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