Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Сохраняйте себе картинку с календарем @UEFAEURO pic.twitter.com/OXIfvgjuXU— Сборная России (@TeamRussia) 2 декабря 2018 г.
Напомним, что вчера по результатам жеребьёвки сборная России попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.
Черчесов: Сборной России попалась нормальная группа в отборе на Евро
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