Призёр ЧМ-2018 и тёмные лошадки. Кто попался России в отборе на Евро-2020

По результатам жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы наша команда попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Лайф подробнее рассказывает о противниках российской сборной.

Сборная Бельгии

Начнёт сборная России отборочный турнир на чемпионат Европы с матча против Бельгии. И это лучшая команда мира, если верить рейтингу ФИФА, где она занимает первое место.

Правда, статистика выступлений на чемпионатах Европы у команды не самая успешная. Да, на Евро-2016 они добрались до четвертьфинала, но на предыдущие три не смогли квалифицироваться. Всего они пять раз принимали участие в европейском первенстве, и их лучшие достижения на этом турнире — серебро в 1980-м и бронза в 1972-м.

Бельгия — одна из ведущих сборных мира. На данный момент они находятся на первом месте в рейтинге ФИФА, поэтому в их лице нам достался один из самых сложных соперников Александр Ерохин Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Если вспомнить историю встреч команд, то на поле Россия и Бельгия встречалась уже пять раз (не беря в расчёт период СССР). Три встречи носили товарищеский характер, а две состоялись на чемпионате мира. "Красные дьяволы" трижды обыгрывали россиян, а ещё две встречи завершились ничьей.

Товарищеский матч (2017): Россия — Бельгия — 3:3

Россия — Бельгия — 3:3 Чемпионат мира — 2014: Бельгия — Россия — 1:0

Бельгия — Россия — 1:0 Товарищеский матч (2010): Россия — Бельгия — 0:2

Россия — Бельгия — 0:2 Чемпионат мира — 2002: Бельгия — Россия — 3:2

Бельгия — Россия — 3:2 Товарищеский матч (1996): Бельгия — Россия — 0:0

Наставник бельгийской сборной Роберто Мартинес уже оценил нашу команду.

— Россия выглядела уверенно на чемпионате мира и доказала, что может выигрывать у сильнейших сборных, в том числе у Испании, — сказал он сразу после жеребьёвки.

Если команда Черчесова подойдёт к матчам с бельгийцами с холодной головой и мыслями о победе над Испанией, то действительно может что-то получиться против такого оппонента.

Сборная Шотландии

Сборная Шотландии — одна из самых старейших команд в истории, но похвастаться высокими результатами на мировой арене она не может. В настоящий момент Шотландия занимает 38-е место в рейтинге ФИФА; к слову, Россия находится на 48-й строчке. Поэтому сборную Шотландии можно отнести к "тёмным лошадкам". Тем более что им удалось выиграть в своей группе в Лиге наций, оставив позади Израиль и Албанию.

Шотландцы всего два раза смогли квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы. Было это в 1992 и 1996 годах.

Российским клубам хорошо известны их команды, с которыми они часто встречаются в Лиге Европы. Например, в этом сезоне московский "Спартак" сыграл вничью с "Рейнджерс" на выезде, а на домашнем стадионе игра хоть и закончилась поражением шотландцев, но счёт был 3:4, что доказывает боевой дух и характер команды.

Играл с "Рейнджерс". Помню, что фанаты очень сильно гнали команду вперёд. В Шотландии нам придётся непросто. Да и вообще, сейчас со всеми соперниками тяжело, все умеют играть в футбол Роман Зобнин Фото: twitter.com/@TeamRussia

Наша команда в современной истории дважды проводила матчи со сборной Шотландии, и они были также в рамках отборочного турнира на Евро. Обе встречи завершились с ничейным результатом. Это ещё один звоночек.

Чемпионат Европы — 1996. Отборочный турнир: Россия — Шотландия — 0:0

Россия — Шотландия — 0:0 Чемпионат Европы — 1996. Отборочный турнир. Ответный матч: Шотландия — Россия — 1:1

Шотландия — Россия — 1:1 Чемпионат Европы — 1992. Групповой этап. Шотландия — СНГ — 3:0

Также есть интересный факт — в ответном матче Евро-1996 участие принимал нынешний тренер Станислав Черчесов и даже пропустил гол в свои ворота.

Сборная Кипра

Сборная Кипра находится на 86-м месте в рейтинге ФИФА. Наиболее важной в своей истории она считает победу над сборной Испании во главе с самим Раулем, которая состоялась в 1998 году (3:2). А в отборе на Евро-2012 киприоты сыграли с Португалией со счётом 4:4.

В Лиге наций они себя проявить не смогли и, одержав всего одну победу, опустились на дивизион ниже. Однако недооценивать противника точно не стоит. Даже если они и не смогут побороться за путёвку на Евро-2020, то создать проблемы другим командам им вполне по силам.

Наставник Станислав Черчесов уже отметил, что имеет представление о сборной Кипра. Да и многим российским футболистам знакомы кипрские поля — там часто проходят сборы.

Я знаю, что из себя представляют киприоты. Против их команд играл ещё во время работы с "Динамо". Нас ждёт жаркая погода. Играть на выезде будет непросто Станислав Черчесов Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сборная России трижды встречалась с киприотами. Два матча состоялись на мировом первенстве в далёком 1998 году. Последняя встреча на поле проходила в 2003-м в рамках товарищеского турнира, который организовали сами киприоты.

Кипрский международный турнир — 2003: Кипр — Россия — 0:1.

Кипр — Россия — 0:1. Чемпионат мира — 1998. Отборочный турнир: Кипр — Россия — 1:1.

Кипр — Россия — 1:1. Чемпионат мира — 1998. Отборочный турнир. Ответный матч: Россия — Кипр — 4:0.

Сборная Казахстана

Ещё одна тёмная лошадка в нашей группе — это сборная Казахстана, о которой известно не так много. В рейтинге ФИФА команда находится на 120-м месте. Под эгидой УЕФА Казахстан выступает с 2002 года, до это он входил в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

В решающую часть европейского первенства Казахстан ещё ни разу не пробивался, занимая последние места в отборочных турнирах.

Однако стоит отметить, что в последнее время россияне стали больше интересоваться чемпионатом Казахстана по футболу. Ведь с 2016 года до недавнего момента в клубе "Кайрат" выступал Андрей Аршавин.

Любые команды могут преподнести сюрприз. Казахстан — знаковая для меня команда, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России Руслан Камболов Фото: Twitter/@TeamRussia

Официальные матчи между Россией и Казахстаном не проводились, зато было два товарищеских — в 2008-м и 2015-м. Последняя встреча завершилась ничьей, а вот в 2008 году, перед Евро, где мы сенсационно завоевали бронзу, российская сборная разгромила казахстанцев со счётом 6:0.

Товарищеский матч (2015): Россия — Казахстан — 0:0.

Россия — Казахстан — 0:0. Товарищеский матч (2008): Россия — Казахстан — 6:0.

Сборная Сан-Марино

Меньше всего информации о сборной Сан-Марино. Эта команда никогда не играла в финальных стадиях на чемпионатах мира и Европы. Да и вообще за всю свою историю побеждала всего единожды. На сегодня они занимают 211-е место в рейтинге ФИФА.

В Лиге наций санмаринцы не смогли заработать ни одного очка.

О сборной Сан-Марино уже пошутил нападающий Артём Дзюба, отметив, что всегда рад такой команде.

Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда! А в целом группа непростая. Будем сражаться за путёвку. Битва обещает быть жаркой Артём Дзюба Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Интересно, что россияне встречались с санмаринцами в 1996 году также в отборе на Евро. Наша команда одержала две разгромные победы.

Евро-1996. Отборочный турнир. Сан-Марино — Россия — 0:7.

Сан-Марино — Россия — 0:7. Евро-1996. Отборочный турнир. Ответный матч: Россия — Сан-Марино — 4:0.

Расписание матчей отборочного турнира