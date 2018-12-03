Решение было незаконным. С имущества и счетов Глушакова сняли арест

Решение Никулинского районного суда Москвы было отменено, поскольку ходатайство содержало некорректные требования.

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков продолжает бракоразводный процесс со своей супругой Дарьей. В его рамках счета и имущество футболиста были арестованы. Однако оказалось, что это решение не до конца соответствовало закону.

— Никулинский суд при вынесении определения повторил в нём текст ходатайства адвокатов гражданки Дарьи Глушаковой без проверки требований на их соответствие закону и вынес незаконное решение об аресте всех счетов даже без указания реквизитов, — сообщила ТАСС адвокат футболиста Марина Дубровская.

Денис и Дарья выдвинули друг к другу взаимные иски. Оба хотят оставить себе детей и намереваются разделить совместно нажитое имущество.

Накануне Денис Глушаков стал одним из героев московского дерби с "Локомотивом". Капитан "Спартака", несмотря на акцию болельщиков против него, забил один из голов в матче.