Марадона с кулаками полез на оскорблявших его фанатов — видео

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Марадона с кулаками полез на оскорблявших его фанатов — видео

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Фото:© РИА Новости/Михаил Сербин

Болельщики принялись обзывать аргентинского специалиста после поражения любимой команды.

Аргентинец Диего Марадона снова в центре внимания. Главный тренер мексиканской команды "Дорадос" устроил разборки с болельщиками после поражения. Оно стало определяющим для "Дорадос": команда не смогла пробиться в Высшую лигу. Разгневанные фанаты начали петь оскорбительные кричалки в адрес Марадоны, а тот не сдержался и бросился на них с кулаками.

Сотрудники охраны "Дорадоса" сумели удержать Марадону, и драки удалось избежать.

Ранее аргентинец отметился странным интервью, в котором выдал 10-секундное молчание вместо ответа на вопрос журналистов.

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