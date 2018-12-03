"Локомотив": До исчезновения Ломакин был травмирован и проходил процедуры

В футбольном клубе находятся в контакте с полицией и выясняют все обстоятельства происшествия.

В футбольном клубе "Локомотив" подтвердили информацию о смерти полузащитника молодёжной команды Алексея Ломакина. В настоящий момент служба безопасности чемпиона России совместно с правоохранительными органами выясняет все обстоятельства происшествия.

— Сейчас сказать сложно что-то конкретное, мы находимся в контакте с полицией. Проверяем все видеокамеры. Он точно был не на базе клуба, потому что он не является игроком основной команды. Он игрок молодёжки, так что, возможно, он был в академии, но пока это нельзя подтвердить. Он был травмирован второго ноября и проходил, соответственно, курс лечения, реабилитации. Мы допускаем, что в день пропажи он приезжал на процедуры, но пока у нас подтверждения этому нет, — рассказал в разговоре с Лайфом пресс-атташе "Локомотива" Станислав Редикульцев.

Ранее сообщалось, что 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Его нашли мёртвым сегодня, 3 декабря.