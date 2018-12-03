ФК "Локомотив" выразил соболезнования родным погибшего Ломакина

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ФК "Локомотив" выразил соболезнования родным погибшего Ломакина

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На официальном сайте московского "Локомотива" опубликованы слова с соболезнованиями родным погибшего игрока Алексея Ломакина.

— Подробности трагедии выясняются. В сентябре Лёше исполнилось 18 лет. Мы шокированы произошедшей трагедией и приносим соболезнования родным и близким Алексея, — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Ломакин являлся воспитанником "Локомотива".

Напомним, 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Его нашли мёртвым сегодня, 3 декабря.

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