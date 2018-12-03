ФК "Локомотив" выразил соболезнования родным погибшего Ломакина

На официальном сайте московского "Локомотива" опубликованы слова с соболезнованиями родным погибшего игрока Алексея Ломакина.
— Подробности трагедии выясняются. В сентябре Лёше исполнилось 18 лет. Мы шокированы произошедшей трагедией и приносим соболезнования родным и близким Алексея, — говорится в заявлении клуба.
В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются.— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 3 декабря 2018 г.
Мы шокированы произошедшей трагедией и соболезнуем родным и близким Лёши... pic.twitter.com/duay58TCTA
Отметим, что Ломакин являлся воспитанником "Локомотива".
Напомним, 30 ноября мать 18-летнего футболиста обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По её словам, молодой спортсмен исчез после распития алкоголя с одним из знакомых. Его нашли мёртвым сегодня, 3 декабря.
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