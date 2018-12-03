Он вернулся! Черышев провёл первую тренировку в "Валенсии" после травмы

Денис Черышев наконец-то завершил восстановление после травмы. Россиянин впервые за полтора месяца появился на тренировке "Валенсии", о чём клуб радостно известил в "Твиттере".
@Cheryshev,— Valencia CF (@valenciacf) 3 декабря 2018 г.
¡ESTÁ DE VUELTA! #AmuntValencia pic.twitter.com/Hq7Re9NoCO
Последний раз Черышев выходил на поле 20 октября в матче чемпионата Испании. Однако его заменили уже через 16 минут после стартового свистка. Полузащитник травмировал голень в октябрьских матчах национальной сборной, а затем усугубил повреждение. Из-за этого он не только долгое время не играл за "Валенсию", но и пропустил решающую игру сборной России в Лиге наций, где команда Черчесова не смогла добиться нужного результата.
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