Он вернулся! Черышев провёл первую тренировку в "Валенсии" после травмы

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Он вернулся! Черышев провёл первую тренировку в "Валенсии" после травмы

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Фото:© РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский полузащитник из-за проблем с голенью не играл с конца октября ни за клуб, ни за сборную.

Денис Черышев наконец-то завершил восстановление после травмы. Россиянин впервые за полтора месяца появился на тренировке "Валенсии", о чём клуб радостно известил в "Твиттере".

Последний раз Черышев выходил на поле 20 октября в матче чемпионата Испании. Однако его заменили уже через 16 минут после стартового свистка. Полузащитник травмировал голень в октябрьских матчах национальной сборной, а затем усугубил повреждение. Из-за этого он не только долгое время не играл за "Валенсию", но и пропустил решающую игру сборной России в Лиге наций, где команда Черчесова не смогла добиться нужного результата.

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